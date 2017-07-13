Количество погибших в авариях с пьяными водителями в России рухнуло на 40 процентов

В первом полугодии 2017 года в России почти на 40% снизилось количество погибших в авариях с пьяными водителями, сообщает газета.ru. Число погибших в таких авариях за первые полгода 2017-го в сравнении с аналогичными показателями предыдущего года сократилось на с 2 тыс. до 1,3 тыс. человек. Такое резкое снижение связываю с принятой еще в июне 2015 года статьей 264.1 УК, которая предусматривает уголовное наказание за пьяную езду или отказ от прохождения медицинского освидетельствования для тех, кто уже попадался на ней. Примечательно, что ответственность в данном случае наступает не только если нарушитель сядет за руль на период срока лишения за первое нарушение, но и в течение года после возврата водительских прав.

Однако не вся статистика такая радужная. Так число погибших в авариях с особо тяжкими последствиями, наоборот, за шесть месяцев выросло на 16%, со 187 до 217 человек. Сильный рост смертей — на 57% — был зафиксирован в ДТП с автобусами. Свой негативный «вклад» в это, очевидно, внесли крупные аварии, которые недавно произошли в Забайкалье и Татарстане.