«Земский доктор» помог с медицинскими кадрами в Югре

Реализация федеральной и окружной программы "Земский доктор" положительно влияет на кадровую политику в сфере медицины в Югре, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Согласно программе, каждому врачу в возрасте до 50 лет, готовому уехать работать в село на пять лет, выделяются подъемные в размере одного миллиона рублей. В Югре при этом предусмотрены и другие компенсационные выплаты специалистам — как единовременные, так и ежемесячные.

По информации ведомства, за период реализации программы начиная с 2011 года, в селах Югры и поселках городского типа были трудоустроены 154 специалиста с высшим медицинским образованием. При этом в регионе на протяжении более чем пяти лет действует одноименная окружная программа, позволившая принять на работу 90 врачей и 28 сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов.

"Результатом реализации кадровой политики, в том числе благодаря реализации вышеуказанных программ, явился рост показателя обеспеченности населения автономного округа врачами. По итогам 2016 года данный показатель составляет 49,8 на 10 тысяч населения, что выше показателей прошлых лет и аналогичных показателей по Российской Федерации и Уральскому Федеральному округу", — отметили в департаменте.

По данным профильного ведомства, уровень обеспеченности врачами в сельских поселениях на территории автономного округа в расчете на 10 тысяч населения вырос за шесть лет примерно на 30%, заметно опережая средний федеральный показатель.