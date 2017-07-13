​Ипотечный рынок в Югре слегка просел, но все еще входит в десятку самых объемных в стране

Центральный Банк зафиксировал повышение объёмов предоставленных ипотечных кредитов по итогам января-мая 2017. Однако в Югре объем ипотечного кредитования снизился на 2,5 процента и в отчетном периоде (май 2017 года к маю 2016 года) наш регион занял девятое место в России с показателем 13,7 млрд. рублей. По количеству выданных кредитов округ занял 17 позицию с общим числом 6 314 шт., что на 5,9 процента меньше, чем в прошлом году, сообщает ипотечное агентство Югры для siapress.ru.

Стоит отметить, что на юге Тюменской области, напротив, ипотечный рынок вырос, однако он все еще ниже, чем в Югре: там банки выдали 5 125 кредитов на сумму 8,7 млрд рублей – это выше показателя предыдущего года на 10 и 14 процентов соответственно, пишет «РБК».