Яндекс и Uber объединили сервисы по заказу такси в России

Компании Яндекс и Uber объединили сервисы по онлайн-заказу такси в России Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане, сообщает Lenta.ru. По словам генерального директора «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна, после объединения сервисов для пользователей будет по-прежнему доступны оба приложения — как «Яндекс.Такси», так и Uber. База водителей будет объединена на единой платформе, что позволит таксистам получать заказы сразу из двух программ. «Все это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам — сохранить доступную стоимость поездки», — заявил он.

Uber и «Яндекс.Такси» приняли решение проинвестировать в новую компанию 225 и 100 миллионов долларов соответственно, оценивая объединенную компанию в 3,725 миллиарда долларов. Контроль (59,3 процента) получит «Яндекс», еще 36,6 процента будет у Uber, остальные 4,1 процента будут принадлежать сотрудникам двух компаний.

«Сделка, в результате которой появится новая компания, еще должна пройти процесс одобрения регуляторов», — сообщил Худавердян.