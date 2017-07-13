​Теперь «авиадебоширам», занесенным в черный список могут отказать в продаже билетов на самолет

Госдума приняла поправки, которые позволяют авиакомпаниям отказывать в продаже билетов «авиадебоширам», занесенным в чёрный список, сообщают newsru.com.

«Речь идет об отказе в продаже авиабилетов тем, кто уже внесен в черные списки авиадебоширов», – пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Инициатива связана с учащением числа нарушений правил поведения на борту, по данным крупных авиакомпаний. «При этом все перевозчики отмечают тенденцию к росту числа случаев агрессивного поведения пассажиров на борту воздушного судна, а также вынужденных посадок воздушных судов, причиной которых являлись случаи опасного поведения так называемых деструктивных пассажиров», – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно данным изменениям, срок действия запрета будет равен сроку исковой давности по подобным нарушениям, а именно одному году. Также ранее было предложено запрещать полёты на пять лет пассажирам, которых сняли с самолета пьяными.