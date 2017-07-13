Сбербанк и Фонд поддержки предпринимательства Югры заключили соглашение о сотрудничестве

Управляющий Ханты-Мансийским отделением Сбербанка Александр Солоп и исполняющий обязанности генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Югры Роман Колупаев подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу Фонд поддержки предпринимательства Югры будет выступать поручителем по кредитным обязательствам клиентов Сбербанка, что позволит дополнительно стимулировать кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Как показывает практика, при обращении клиентов в банк за предоставлением заемных средств у многих возникает проблема, связанная с предоставлением ликвидного обеспечения. Это связано с тем, что его либо нет, поскольку основные средства арендуются или принадлежат третьим лицам, либо их стоимости бывает недостаточно. Данный вопрос касается, как действующих, так и начинающих предпринимателей. Альтернативой имущественного обеспечения является поручительство со стороны Фонда поддержки предпринимательства Югры», – отметил управляющий Ханты-Мансийским отделением Сбербанка Александр Солоп.

«Такое сотрудничество будет способствовать расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам. Фонд обеспечит до 70% требуемого залога и станет поручителем перед кредитной организацией, что позволит предпринимательскому сообществу Югры реализовать новые проекты и повысить деловую активность», – подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Югры Роман Колупаев.

В рамках действующего соглашения Сбербанк и Фонд поддержки предпринимательства Югры продолжат сотрудничество по ряду ключевых направлений. В частности, речь идет о проведении совместных семинаров, мастер-классов и круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории автономного округа, привлечения финансовых ресурсов, реализации проектов и развития предприятий.