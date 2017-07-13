​Врачам обещают повысить зарплату до 66 тысяч рублей

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова объявила, что до конца этого года заработная плата врачей вырастет до 66 тысяч рублей. Как сообщает «URA.RU» со ссылкой на агентство Nation News, Минздрав сумел достичь планов, которые строил в прошлом году. Исключение составляют зарплаты младшего медперсонала.

– Мы ориентируемся по среднеарифметической сумме – 36,7 тысяч рублей. В четвертом квартале этого года зарплаты врачей должны выйти на показатели 180% средней по экономике (66 тысяч рублей), 90% – для среднего медперсонала (33 тысяч рублей ) и 80% – для младшего (около 30 тысяч рублей).