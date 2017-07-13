Сургутская администрация рассматривает вариант объединения города с Сургутским районом

Администрация Сургута рассматривает возможность создания единой агломерации с Сургутским районом. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой во время онлайн-эфира на siapress.ru.

По словам руководителя муниципалитета, администрация города уже разработала техническое задание и разместило конкурс на экономическое обоснование создания агломерации. При этом есть два варианта такого объединения. При первом происходит простое поглощение района городом, а второй предусматривает межмуниципальное сотрудничество.

«Нашим предложением в адрес администрации Сургута был как раз второй вариант, то есть пойти по пути межмуниципального сотрудничества. Это позволит решить несколько проблем: транспортная доступность, аварийное жилье. Объединив усилия бюджета, мы могли бы довести финансирование программы ликвидации ветхого жилья до внушительной суммы, скажем один-полтора миллиарда рублей. - объясняет Андрей Трубецкой, - Это позволило бы уменьшить стоимость выкупа квадратных метров для расселения людей. Я, если честно, обеими руками за создание единой агломерации, но только при условии, что оно будет происходить естественно, на основе прежде всего экономики. Это сейчас мировой тренд».

Напомним, что инициативы по объединению двух муниципалитетов в том или ином виде возникали еще в администрациях Александра Сидорова и Дмитрия Попова, однако все они в итоге оставались на уровне заявлений.