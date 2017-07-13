Московский военный суд огласил приговор по делу Немцова. На всех осужденных – десятки лет тюрьмы

Заура Дадаева приговорили к 20 годам лишения свободы за убийство политика Бориса Немцова. Обвиняемого лишили воинского звания и ордена мужества, также обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор вынес московский окружной военный суд, сообщает «Коммерсант».

Его соучастникам также дали срок. Анзор Губашев, следивший за Борисом Немцовым и увезший с места преступления киллера, получил 19 лет колонии. Брат обвиняемого Шадид Губашев, также организовавший слежку за политиком, приговорен к 16 годам. Бывший полицейский Темирлан Эскерханов, готовивший запасной вариант убийства Бориса Немцова, приговорен к 14 годам заключения. Хамзат Бахаев, обеспечивший киллера жильем и осуществлявший связь группы с предполагаемым заказчиком преступления Русланом Мухудиновым (объявлен в розыск), получил 11 лет колонии.

При задержании все пять фигурантов признались в причастности к преступлению, но позже заявили, что давали показания под давлением.

Напомним, что Борис Немцов был убит на большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года.