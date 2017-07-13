Новое офтальмологическое оборудование поможет недоношенным детям Югры

В детской окружной больнице Нижневартовска появилось новое офтальмологическое оборудование – камера «Реткам», предназначенная для осмотра глаз у недоношенных детей.

Незрелая сетчатка глаза – один из самых распространенных диагнозов у недоношенных детей. Теперь у врачей есть возможность наблюдать малышей с помощью нового оборудования – ретинальной педиатрической камеры. Осмотр безболезненный и длится несколько минут.

Основное предназначение «Реткама» – наблюдать за недоношенными детьми с ретинопатией. В то же время с помощью этого оборудования можно выявлять и другие не менее серьезные заболевания, например, кровоизлияние или опухоль. Камера обеспечивает врачу широкий обзор всего глаза – то, чего сложно достичь с помощью обычных инструментов. Фоторегистратор сохраняет снимки, и в дальнейшем доктор может снова к ним вернуться, чтобы проследить динамику заболевания.

«Новое оборудование дает нам возможность поставить четкий диагноз. Опять же, бывают разные ситуации. Если мы затрудняемся в диагнозе, на основании этих данных мы можем консультироваться с другими центрами, например, федеральными, которые занимаются непосредственно той патологией, которую мы предполагаем. Высылаем эти снимки и можем получить консультацию здесь, на месте. Ребенок не выезжает за пределы автономного округа и при этом может получить лечение в полном объеме здесь», - отметила Юлия Колчина, заведующая офтальмологическим отделением больницы.

Осмотр безболезненный и длится несколько минут. Каждую неделю врачи обследуют на ретинальной педиатрической камере около 50 ребят, приехавших в больницу со всего округа.