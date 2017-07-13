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Система «ЭРА-ГЛОНАСС» спасает жизни югорчан после ДТП

В июне 2017 года на территории округа начала действовать государственная автоматическая информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС». Аналогом российской системы экстренного реагирования при авариях является общеевропейская система eCall, с которой «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивает технологическую совместимость.

Внедрение системы «ЭРА-ГЛОНАСС» сокращает время реагирования при авариях и чрезвычайных ситуациях, снижает уровень смертности и травматизма на дорогах и повышает безопасность перевозок. С 2017 года абонентские терминалы системы устанавливаются на все новые автотранспортные средства, продаваемые в России.

При аварии автомобильное устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» определяет местоположение пострадавшего транспортного средства через спутники системы ГЛОНАСС и/или GPS, устанавливает связь с инфраструктурой «ЭРА-ГЛОНАСС» и в соответствии с протоколом передаёт необходимые данные об аварии в контакт-центр «ЭРА-ГЛОНАСС». Оператор контакт-центра «ЭРА-ГЛОНАСС» пересылает полученную информацию в региональную Систему-112 для организации направления к месту аварии служб экстренного реагирования: спасателей, скорой помощи, ГИБДД. Совершить вызов можно и вручную — нажатием специальной кнопки SOS.

За время введения в эксплуатацию системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на территории автономного округа зафиксировано три ДТП с участием автомобилей, оснащенных терминалами системы.

Так, вечером 9 июня на 85 км трассы Сургут-Нижневартовск произошло столкновение легковых автомобилей Мазда-3 и БМВ. В эту же минуту терминал в автомобиле БМВ совершил автоматический экстренный вызов в систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Затем экстренный вызов был обработан оператором, который дозвонился до пострадавших, и передан через Систему-112 в экстренные службы. Через 25 минут к месту аварии прибыли сотрудники скорой помощи, затем в течение 5 минут – наряды ГИБДД Сургутского района и спасатели. По результатам ДТП установлены повреждения двух машин и ранения различной степени тяжести трех участников аварии.


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Сегодня в 12:35, просмотров: 69, комментариев: 0


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