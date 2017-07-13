Проект нового сургутского моста через Обь прошел стресс-тест

Концепция нового моста .Обь в районе Сургута была представлена на всероссийском форуме «Транспортные системы России», состоявшемся в Москве. Обсуждение проектов, претендующих на федеральное софинансирование, проходило в виде стресс-теста.

Концепции испытывали на прочность финансовых расчетов, форм реализации и подходов по распределению рисков между органами власти и частными инвесторами. О жизнеспособности региональных разработок судили представители консалтинговых компаний, специализирующихся на проектах государственно-частного партнерства (ГЧП), и финансовые организации. Кроме сургутского моста на форуме были представлены еще две разработки – автомобильный мост через Волгу, соединяющий Саратов и Энгельс, и система автоматического весогабаритного контроля, представленная Самарской областью.

Как отмечали эксперты, проект моста, представленный Югрой, можно считать наиболее проработанным и подготовленным к реализации. Проект уже прошел предварительное обсуждение в «Росавтодоре», известны его основные характеристики: протяженность самого моста – 1,6 км, подъездных автородорог – 42 км, проектирование должны завершить к 2019 году, строительство – к 2023.

Как было сказано в рамках презентации, стоимость проектирования и строительства мостового перехода оценивается в 42,9 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет с НДС), бюджетный эффект – в 22 млрд. рублей на горизонте планирования 11 лет.

Добавим, что фондом развития совместно с департаментом дорожного хозяйства и транспорта Югры, управлением автомобильных дорог проект строительства мостового перехода был структурирован на основе федерального закона о концессионных соглашениях. Создание нового моста включено в региональную государственную программу развития транспортной системы на 2016-2020 гг. Проект претендует на софинансирование из федерального бюджета за счет денежных средств системы «Платон» в размере до 18 млрд. рублей.

По итогам форума по каждому представленному проекту будет подготовлено заключение и даны рекомендации.