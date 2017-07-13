Открытие Олимпийского бассейна в Сургуте снова перенесли. Теперь обещают сдать объект в октябре

Строительство Олимпийского бассейна в Сургуте опять отстает от графика – открытие объекта перенесли на месяц, сообщает департамент общественных и внешних связей округа. В ходе видеоконференции главы города Вадима Шувалова с губернатором Югры Натальей Комаровой был установлен новый срок сдачи спорткомплекса в эксплуатацию – он должен открыться в октябре.

«Заказчик, подрядчик заверяли в том, что объект будет введен в эксплуатацию не позднее сентября 2017 года. Мне доложили о взыскании неустойки в связи с несвоевременностью исполнения работ. Заказчик получил от банка-гаранта около 5 миллионов рублей. Надеюсь, что штрафные санкции больше не понадобятся, работы будут завершены качественно и в срок», - обратилась к главе города и подрядчику Наталья Комарова.

Это уже не первый перенос срока сдачи бассейна в эксплуатацию. Его должны быть открыть еще в конце прошлого года, но из-за задержки с поставкой оборудования водоподготовки дата сдвинулась на февраль. Однако и эти сроки выдержаны не были - с февраля сдача бассейна переехала на сентябрь.