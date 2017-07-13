На какие фильмы готовы дать денег в российском Министерстве культуры

Вот и настал долгожданный момент: Минкультуры определило компании, которые получат субсидии на производство национальных фильмов. В их число вошли создатели восьми детских кинокартин, 38 — авторских и 12 дебютных работ. Об этом говорится на официальном портале ведомства.

Отметим, что в последнее время россияне весьма неоднозначно отнеслись к шедеврам, финансируемым Министерством культуры. Например, это касается мультфильма «Дети против волшебников», картины «Взломать блогеров» и скандального «Викинга».

Итак, кого же поддержит Минкульт на этот раз? После презентаций кинопроектов, прошедших в мае этого года, было решено, что среди авторских фильмов ведомство спонсирует «Грех» режиссера Андрея Кончаловского, «Элефант» Алексея Красовского, «Фею» Анны Меликян, «Подбросы» Ивана И. Твердовского и «Воскресенье» Светланы Проскуриной.

В блок детского кино вошли «Зимняя поездка к деду», одним из режиссеров которой стал Евгений Герасимов, «Сестренка» Александра Галибина, «Робо» Сарика Андреасяна.

Дебютные картины, которые поддержит Министерство культуры: «Юморист» Михаила Идова, «Ночной прилив» Исмаила Сафарали и продюсера Александра Роднянского, «Битва» Анара Аббасова.

Суммы средств, которые планируют выделить в ведомстве на создание кинофильмов, не сообщаются.