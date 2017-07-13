​Наталья Комарова встретилась с финалистами конкурса на посты директоров двух департаментов окружного правительства

Наталья Комарова встретилась с финалистами конкурса на пост глав департаментов образования, молодежной политики и социального развития: Алексеем Дрениным, Владимиром Кривоноговым, Светланой Давиденко и Светланой Кругловой. И поздравила их с завершением конкурсного отбора: «Как человек, который практически каждую свою работу получал по итогам выборов, знаю, что это непростая процедура. Вы финалисты. Вы – в команде Югры».

Напомним, что отбор кандидатов проходил в несколько этапов с 29 мая по 7 июля. Претендентов проверили на соответствия квалификационным требованиям, также провели тестирование управленческих качеств и экспертную оценку с участием профессиональных сообществ. Реализуется он в Югре с 2011 года, а в этом году получил развитие, был усилен экспертным этапом.

«Ценность процедуры в том, что она является инструментом объективного, искреннего, открытого отбора, поиска лучшего. С другой стороны – является инструментом демонстрации того, каким образом принимаются решения, на что мы опираемся, - высказал мнение и подвёл итоги заместитель губернатора Всеволод Кольцов. - Эти специалисты показали лучшие управленческие и личностные качества. В ближайшее время губернатором будет принято решение о назначении руководителей департамента социального развития и департамента образования и молодежной политики автономного округа»,

В разговоре с siapress.ru подобный подход к принятию важных кадровых решений одобрила главврач окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева: «Руководитель такой общественнозначимой области, как социальная сфера, обязан принять участие и в теледебатах, и выступить перед коллегами-экспертами. Полностью поддерживаю инициативу сделать процедуру отбора публичной. Это прежде всего тренинг для самих кандидатов, и уверенность в том, что вновь избранный директор департамента сможет включиться в работу с первого дня своего назначения».