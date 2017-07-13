​«Роснефть» выиграла аукцион на Эргинское месторождение. Цена оказалась очень высокой

Стали известны итоги прошедшего аукциона на Эргинское месторождение: осваивать его будет компания «Роснефть». За последнее нераспределенное месторождение компания заплатит 20,071 млрд рублей, сообщают «РБК».

«Мы уверены, разработка будет иметь высокую рентабельность, поскольку участок недр имеет очень удачное расположение — вблизи инфраструктуры и уже разрабатываемых месторождений, что значительно снижает издержки», — прокомментировал итоги аукциона министр природных ресурсов Сергей Донской.

Напомним, что в аукционе также участвовали «РН-Уватнефтегаз» (югорская «дочка» «Роснефти»), «Газпромнефть-Хантос» и «ПионерГео».