​Центризбирком объявляет «творческий конкурс» на тему привлечения людей на президентские выборы. Выиграют его государственные СМИ

В июле-августе состоится творческий конкурс на создание концепции информационно-разъяснительной деятельности в период президентской кампании, который проведёт Центризбирком. Целью проекта является «формирование осознанного выбора граждан», а победитель получит право на заключение и реализацию проекта, сообщают «Ведомости».

Рабочую группу проекта возглавит зампред ЦИК Николай Булаев. Участниками конкурса станут крупные организации, ЦИК планирует направить письма на «Первый канал» и крупным информационным агентствам, таким как «РИА Новости» и «ТАСС».

Во время федеральных выборов ЦИК вновь организует масштабную рекламу с общей концепцией и единым стилем оформления.

Напомним, что на прошлые выборы граждан зазывали телевизионные ролики с участием звезд и герои культовых фильмов, также использовалась наружная реклама и раздаточные материалы.