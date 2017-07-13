Кажется, началось. Демократы предприняли первую попытку импичмента Трампа

В американский конгресс внесли первый законопроект об импичменте президента Дональда Трампа, сообщает newsru.com. Авторами инициативы стали конгрессмены-демократы Брэд Шерман и Эл Грин, которые обвиняют главу государства в препятствии правосудию при осуществлении расследования о возможном вмешательстве России в выборы США в 2016 году.

Конгрессмены указывают, что информация о Трампе "дает основания полагать, что кампания президента стремилась получить поддержку от России". По мнению Шермана, Трампу "было, что скрывать", "учитывая то, как президент пытался закрыть расследование в отношении Майкла Флинна и более масштабное расследование, которое касается России". Флинн был уволен после того, как неверно информировал руководство о своем общении с послом России в США Сергеем Кисляком. СМИ утверждали, что Трамп просил главу ФБР Джеймса Коми оставить Флинна в покое. 9 мая сам Коми был уволен. Шерман подчеркнул, что эта отставка препятствовала правосудию.

Эксперты отмечают, что эта попытка импичмента навряд ли будет успешной - демократы среди законодателей в меньшинстве, а республиканцы инициативу критикуют.