Жительница Сургутского района признана лучшим специалистом социальных служб Югры

Логопед отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями центра «Апрель» из Сургутский района Ольга Султанова признана признана лучшим специалистом социальных служб. Итоги окружного XVIII конкурса профессионального мастерства «Эффективная реабилитация детей. Шаг в будущее» подвели на прошлой неделе.

Второе место присуждено Наталье Майбах, психологу регионального благотворительного фонда помощи детям «Лучик света» из Нижневартовска. Бронзу и приз зрительских симпатий получил Юрий Твердохлебов, инструктор-методист по адаптивной физической культуре реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» из Советского.

Впервые в конкурсе принимали участие некоммерческие организации, оказывающие государственные социальные услуги. Решением экспертной комиссии, оценивавшей заочный этап Конкурса, к участию в финальном этапе, который прошел в Когалыме, были допущены семь участников.

Сначала финалистам нужно было представить свою «визитную карточку» - в интересной форме рассказать о себе. Второй тур «Профи-класс» позволил участникам продемонстрировать свои знания в области теории социальной работы и умение находить правильный подход к решению конфликтных и сложных ситуаций, встречающихся в практике.

Кроме того, к финалу участники должны были выполнить домашнее задание на тему «Эффективная реабилитация детей. Шаг в будущее». Конкурсанты презентованы социальные идеи, проекты, творческие работы по социальному обслуживанию детей с ограниченными возможностями и их семей. Жюри оценивали социальную значимость представленной участниками работы, актуальность, новизну решения проблемы, оригинальность идей, возможность тиражирования представленного опыта.