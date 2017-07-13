​Депутаты Госдумы хотят ввести очередной огромный штраф за высказывания – теперь в социальных сетях

Депутаты «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли в Госдуму поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Согласно данным поправкам, будет установлена ответственность за отказ удалить недостоверный и противоправный контент из социальных сетей, сообщают «Ведомости».

Авторы поправок хотят установить штрафы за нарушение в размере от 3 млн до 5 млн рублей для физлиц и от 30 млн до 50 млн для юрлиц. Боярский отметил – «Для физических лиц - пользователей эти меры, скорее, упреждающие». Депутат считает, что пользователи соц. сетей будут сами следить за чистотой отношений. Также, по его мнению, крупные соц. сети, действующие, на территории РФ должны будут создать круглосуточно работающий орган, который будет принимать жалобы от пользователей и удалять противозаконные высказывания в течение суток. Стоит отметить, что вице-спикер и замруководителя фракции ЛДПР поддержал поправки законопроекта, а коммунисты высказались против него.

Не остались в стороне и соц. сети, они тоже высказали своё мнение – по их мнению, контроль уже есть: «Вконтакте» любой пользователь может сообщить о неправомерном, оскорбительном или недостоверном, по его мнению, контенте с помощью кнопки «Пожаловаться» …Мы не проверяем и не можем проверять достоверность публикуемой пользователями информации или осуществлять премодерацию контента. Собственно, этого и не делает ни одна коммуникационная платформа с пользовательским контентом », – заявила пресс-служба «Вконтакте».