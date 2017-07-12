​СМИ: Власти Югры требуют отставки замглавы Сургута Александра Пелевина

Высшее руководство Югры потребовало от главы Сургута Вадима Шувалова уволить своего заместителя Александра Пелевина, пишет ura.ru со ссылкой на свои источники в правительстве региона.

О недовольстве Ханты-Мансийска Пелевиным известно давно. Это один из двух заместителей главы Сургута, сохранивших посты при "новой команде" администрации (вторая – Анна Шерстнева, курирующая финансово-экономический блок и полностью абстрагирующаяся от политических вопросов в городе). По слухам, сохранить его на посту на какое-то время просил лично экс-глава, ныне депутат Госдумы Александр Сидоров.

Пелевин занимает свой пост с 2012 года, до этого он был председателем комитета по здравоохранению. С момента своего назначения на должность замглавы он не отличался особо деятельным подходом – в основном все скандалы и неурядицы с ним происходили ввиду каких-то внешних обстоятельств, на которые он по мере своих сил реагировал. Например, абсолютно беззубая и соглашательская позиция городской администрации при наезде "высокоморальной" общественности на выставку "Табу" в КЦ "Порт", разгон и развал галереи "Стерх", долгая и нудная проблема с департаментом культуры, молодежной политики и спорта, завершившаяся его разделением, и другие случаи.

Последний и самый заметный из них (говорят, что именно он стал последней каплей в чаше терпения окружных чиновников) – отмена льгот на оплату детских садов в Сургуте. Когда это случилось, Пелевин пытался рационально объяснить происходящее, но в городе все равно поднялась волна недовольства и даже митингов, что привело к вмешательству главы. Вадим Шувалов отменил решение об отмене льгот, а Пелевину сделал официальное взыскание. Уже тогда эксперты заговорили о том, что это – первый звоночек, означающий скорую отставку этого ничем хорошим не выделяющегося чиновника.

Проблема в том, что директор департамента образования Татьяна Османкина, которую уже не первый год прочили на место заместителя главы Сургута по социальным вопросам, ушла именно на эту должность в Сургутский район (глава района Андрей Трубецкой в интервью siapress.ru рассказал, что он вел с ней долгие и непростые переговоры). По слухам, ее даже специально выдавливали из городской администрации, повесив на нее всех собак с отменой льгот, чтобы Пелевин стал "незаменимым". По другой версии, первый вице-губернатор Алексей Шипилов специально усилил команду Трубецкого Османкиной, но в таком случае непонятно, кого округ хочет увидеть заменой Пелевину в Сургуте.

И действительно, очевидной замены ему пока нет, и это может стать одним из факторов продления аппаратной жизни Пелевина. Но, судя по всему, тучи над ним буду только сгущаться. СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.