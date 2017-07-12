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​СМИ: Власти Югры требуют отставки замглавы Сургута Александра Пелевина

Фото И. Швец
Фото И. Швец

Высшее руководство Югры потребовало от главы Сургута Вадима Шувалова уволить своего заместителя Александра Пелевина, пишет ura.ru со ссылкой на свои источники в правительстве региона.

О недовольстве Ханты-Мансийска Пелевиным известно давно. Это один из двух заместителей главы Сургута, сохранивших посты при "новой команде" администрации (вторая – Анна Шерстнева, курирующая финансово-экономический блок и полностью абстрагирующаяся от политических вопросов в городе). По слухам, сохранить его на посту на какое-то время просил лично экс-глава, ныне депутат Госдумы Александр Сидоров.

Пелевин занимает свой пост с 2012 года, до этого он был председателем комитета по здравоохранению. С момента своего назначения на должность замглавы он не отличался особо деятельным подходом – в основном все скандалы и неурядицы с ним происходили ввиду каких-то внешних обстоятельств, на которые он по мере своих сил реагировал. Например, абсолютно беззубая и соглашательская позиция городской администрации при наезде "высокоморальной" общественности на выставку "Табу" в КЦ "Порт", разгон и развал галереи "Стерх", долгая и нудная проблема с департаментом культуры, молодежной политики и спорта, завершившаяся его разделением, и другие случаи.

Последний и самый заметный из них (говорят, что именно он стал последней каплей в чаше терпения окружных чиновников) – отмена льгот на оплату детских садов в Сургуте. Когда это случилось, Пелевин пытался рационально объяснить происходящее, но в городе все равно поднялась волна недовольства и даже митингов, что привело к вмешательству главы. Вадим Шувалов отменил решение об отмене льгот, а Пелевину сделал официальное взыскание. Уже тогда эксперты заговорили о том, что это – первый звоночек, означающий скорую отставку этого ничем хорошим не выделяющегося чиновника.

Проблема в том, что директор департамента образования Татьяна Османкина, которую уже не первый год прочили на место заместителя главы Сургута по социальным вопросам, ушла именно на эту должность в Сургутский район (глава района Андрей Трубецкой в интервью siapress.ru рассказал, что он вел с ней долгие и непростые переговоры). По слухам, ее даже специально выдавливали из городской администрации, повесив на нее всех собак с отменой льгот, чтобы Пелевин стал "незаменимым". По другой версии, первый вице-губернатор Алексей Шипилов специально усилил команду Трубецкого Османкиной, но в таком случае непонятно, кого округ хочет увидеть заменой Пелевину в Сургуте.

И действительно, очевидной замены ему пока нет, и это может стать одним из факторов продления аппаратной жизни Пелевина. Но, судя по всему, тучи над ним буду только сгущаться. СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.


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Сегодня в 19:46, просмотров: 227, комментариев: 0


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