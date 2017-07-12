Квентин Тарантино снимет фильм об убийце жены режиссера Романа Полански

Режиссер Квентин Тарантино напишет сценарий и поставит фильм о серийном убийцу Чарльзе Мэнсоне. Об этом со ссылкой на The Hollywood Reporter сообщает "Газета.ру".

По данным издания, речь пойдет о самом громком преступлении, совершенном Чарльзом Мэнсоном и его сторонниками — то есть о событиях августа 1969 года, когда были убиты несколько человек, в том числе актриса Шэрон Тейт, жена коллеги Тарантино Романа Полански, находившаяся на девятом месяце беременности.

Источники называют звездный состав актеров будущей картины. Так, ожидается, что в съемках примет участие Сэмюэл Л. Джексон, который неоднократно сотрудничал с Тарантино («Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка»); Брэд Питт (он играл в «Бесславных ублюдках»), а также Дженнифер Лоуренс.

Утверждается, что съемки начнутся летом следующего года.