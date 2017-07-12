Недолго радовались. В мессенджере Facebook появится реклама

Facebook добавила возможность размещения рекламы в своем мессенджере, сообщается в официальном блоге соцсети.

Как передает телеканал "Дождь", бета-версия новой функции ранее была протестирована в Австралии и Таиланде, а теперь ее смогут использовать компании по всему миру, отмечается в нем.

Ожидается, что первая реклама появится к концу месяца. Пользователи увидят ее на домашней вкладке мобильного приложения. Реклама будет оптимизирована под интересы пользователей, которых насчитывается боле 1 млрд человек.

Как отмечает "Росбалт" со ссылкой на The Wall Street Journal, подобный шаг со стороны Facebook объясняется поиском способов монетизации сервисов компании, а также замедлением темпов роста выручки от самой социальной сети.