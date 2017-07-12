Больше нефти богу нефти! ОПЕК повысили прогноз добычи для России в 2017 году

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) опубликовал новый прогноз добычи нефти в России в текущем году. Как пишет "Комсомольская правда", эта оценка выше предыдущей на 30 тысяч баррелей в сутки , она составляет 11,07 млн баррелей в сутки.

Тем не менее показатель 2017 года будет на 10 тысяч баррелей в сутки ниже уровня года прошлого. В прогнозе, на который ссылается издание, отмечается, что в 2015 и 2016 годах фиксировались более высокие расходы и большая активность бурения, что привело к увеличению добычи нефти Россией. Сейчас же, после продления соглашения о сокращении добычи, РФ будет сдерживать добычу до окончания первого квартала 2018 года, а затем увеличит ее.

Тем временем, по словам генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, которые приводит "Российская газета", мировые запасы "черного золота" сократились в первом полугодии на сто миллионов баррелей.