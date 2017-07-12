А на встречу не пришел. Интернет-знакомец обманул сургутянку на 473 тыс. рублей

В ноябре 2016 года в дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило сообщение от женщины 1980 года рождения о том, что ее обманули и похитили крупную сумму денег.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские выяснили, что потерпевшая познакомилась с мужчиной в интернет. Женщина рассказала, что после непродолжительного общения новый знакомый принял решение приехать на встречу в Сургут. Но по пути на свидание его якобы остановил патруль ДПС, а при не не оказалось страхового полиса, и ему грозит штраф и эвакуация авто на штрафстоянку.

Мужчина позвонил своей избраннице и попросил перевести деньги на карту, чтобы урегулировать вопрос на месте. Потерпевшая перевела на банковскую карту около 473 тысяч рублей. После чего влюбленный неожиданно перестал отвечать на звонки, а встреча так и не состоялась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка был установлен подозреваемый мужчина 1989 года рождения, который как оказалось уже отбывает срок за совершение разбоя и кражи.

В отношении злоумышленника возбужденно уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Теперь герой-любовник может провести в исправительной колонии на шесть лет дольше.