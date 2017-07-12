ХК "Югра" начнет регулярный чемпионат КХЛ домашним матчем с "Северсталью"

Континентальная хоккейная лига презентовала календарь сезона 2017/2018. «Югра» стартует в новом первенстве 22 августа в Ханты-Мансийске. Соперником югорчан станет «Северсталь».

В предстоящей «регулярке» будет сыграно 56 матчей, в которых примет участие 27 клубов. Каждая команда проведет по 28 игр дома и столько же на выезде.

Хоккеисты «Югры» сыграют с каждым соперником по два матча (дома и на выезде) и только с двумя командами встретятся трижды – с «Трактором» (дважды в Ханты-Мансийске и один раз в Челябинске) и с «Автомобилистом» (один матч в Ханты-Мансийске и два – в Екатеринбурге).

Отметим, что время начала матчей остается прежним – 19:00 в будние дни, 16:30 – в выходные и праздничные дни.