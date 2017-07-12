От Антарктиды откололся огромный айсберг площадью 6000 кв. км

В Антарктиде от шельфового ледника Ларсена (Larsen C) откололся айсберг массой 1 трлн тонн и площадью 5800 кв. км. Об этом пишет РБК.

Ученые отмечают, что это один из самых больших айсбергов за всю историю наблюдений. Его толщина достигает 200 метров, а зарубежные издания сравнивают его площадь с размерами штата Делавер (6500 кв. км.) или с площадью, на которой могли бы разместиться два Люксембурга. Для сравнения площадь Москвы (вместе с Новой Москвой) - 2500 кв. км.

Впрочем, передает телеканал "МИР24", это не стало неожиданностью для ученых. Они наблюдали за развитием большого раскола на шельфе Ларсена в течение десяти лет, в 2014 году, по наблюдениям исследователей, трещина значительно увеличилась.

Специалисты считают, что откол айсберга произошел из-за значительного потепления в районе шельфа.