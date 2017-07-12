Угостил девушку. Дачному воришке грозит до шести лет тюрьмы

В середине июня в дежурную часть ОМВД России по Нефтеюганскому району поступило сообщение от жителя Нефтеюганска о краже из его дачного домика. В ходе проверки сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан неработающий житель Нефтеюганского района 1972 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж.

Как выяснило следствие, подозреваемый с приятелями прогуливался по садовому товариществу. Девушка из компании друзей проголодалась. Тогда мужчина, проявив инициативу, пробрался на ближайший дачный участок, при этом он повредил забор и разбил в домике окно. Из дома злоумышленник похитил бутылку спиртного, чай и упаковку кондитерских изделий. Общий ущерб составил чуть больше 1000 рублей.

Несмотря на то, что хулиган полностью возместил ущерб заявителю (и починил забор), в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ – Кража, совершенная с проникновением в жилище. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до шести лет. Материалы дела направлены в суд.