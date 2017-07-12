Прокуратура в шоке. Бывшему главе тюменского водоканала дали 4 года условно за крупную взятку

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор бывшему генеральному директору ТУМП ВКХ «Водоканал» Дмитрию Антонову, который обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также лишение права занимать определенные должности сроком на три года.

Как выяснили следователи, с октября 2016 года по февраль 2017 года гендиректор муниципального предприятия вымогал у представителя одной из фирм 1 млн 800 тыс. рублей за создание условий для заключения договоров подряда с предприятие и подписание актов выполненных работ. В феврале этого года обвиняемый был задержан при передаче первого транша – 200 тыс. рублей. В ходе следствия по решению суда на имущество осужденного - несколько квартир, нежилые помещения, две машины - был наложен арест.

Приговор по громкому делу шокировал сторону обвинения. Прокуратура просила назначить Антонову наказание в виде лишения свободы на 8 лет в колонии строго режима и штраф в пятикратному размере взятки, то есть 9 млн рублей. Кроме того, обвинители просили не снимать ареста с имущества взяточника.

Прокуратура намерена обжаловать решение суда.