​Осужденных подростков предлагают не отправлять во взрослые колонии. Говорят, возможно отрицательное влияние 

В Министерстве юстиции РФ предложили не отправлять осужденных подростков во взрослые колонии, сообщает РИА новости. К достигшим совершеннолетия осужденным молодым людям рекомендуется применять другие формы отбывания наказания. К таковым относятся, например, принудительные работы, по словам главы ведомства Александра Коновалова.

«Точно нужно рассматривать вопрос о дальнейшем продолжении отбывания наказания осужденными, которые достигли совершеннолетия в колонии и которые не представляют собой социальной опасности значительной, не в колонии, а в колонии-поселении или вообще в другом виде исполнения наказания, в том числе на принудительных работах», — отметил Коновалов на «правительственном часе» в Совфеде и добавил, что подобный вопрос нужно решать гибко, с учетом мнения руководителя колонии и конкретных ситуаций, так как есть возможность отрицательного влияния повзрослевших осужденных на молодежь.