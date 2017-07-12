Госдума упрощает смену украинского гражданства на российское

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о лишении гражданства, в него внесли некоторые поправки, сообщает «Медуза».

Теперь гражданам Украины для получения российского гражданства необходимо отказаться от своего, говорится в поправках законопроекта. Кроме того, этот процесс станет проще: для отказа достаточно предоставить копию обращения об отказе от гражданства, вместо официальной справки от ведомств Украины.

Также, напомним, что уже разработан и официально утвержден с поправками текст присяги, которую иностранцы должны будут произносить во время принятия гражданства.