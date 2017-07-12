Два самолета едва не столкнулись над Югрой

Над Ханты-Мансийском едва не столкнулись два самолета, летевших навстречу друг другу. Один – из Москвы в Нижневартовск, другой – из Шанхая в Париж. Их отделяли друг от друга и от столкновения всего 40 секунд полета.

Как сообщает «URA.RU» со ссылкой на источник в аэропорту Ханты-Мансийска, по нормам авиационной безопасности между самолетами во время полета должно сохраняться минимальное расстояние в десять километров. На радаре сработала сигнализация о сокращении интервала. Позже стало ясно, что минимальный интервал все-таки не был нарушен: самолеты разошлись на расстоянии 10770 метров.

«URA.RU» указывает, что опасная ситуация возникла из-за невнимательности диспетчера, который заметил опасность сближения лишь после того, как самолеты уже разошлись.