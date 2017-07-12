Экстравагантного бизнесмена Полонского вроде как осудили за украденные миллиарды, но отпустили

Бизнесмену Сергею Полонскому дали 5 лет колонии, за хищение 2,6 миллиарда рублей дольщиков, но сразу освободили в зале суда по истечению срока давности, сообщает «lenta.ru».

«Признать Полонского виновным в мошенничестве и приговорить к пяти годам колонии общего режима. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского из-под стражи в зале суда», — огласил решение судья Евгений Найденов.

По версии следствия, в 2008-2009 Полонский вместе с членами совета директоров «Миракс Групп» похитил около 2,6 миллиарда рублей при строительстве элитных жилых комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля». Подельники бизнесмена также были признаны виновными, но их тоже отпустили по аналогичной причине.

Напомним, что Прокурор Борис Локтионов просил признать Полонского виновным по двум эпизодам мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ранее, siapress.ru сообщило, что бизнесмену хотели назначить восемь лет колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей.