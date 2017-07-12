​Новые правила перевозки детей в машинах вступили в силу

Новые правила перевозки детей о которых мы сообщали ранее вступили в силу. Детей до семи лет нельзя оставлять одних в машинах, а после семи лет использование автокресел становится не обязательным, дети могут быть пристёгнуты обычным ремнем безопасности. Инспекторы обещают не проверять возраст детей и рассчитывают на порядочность родителей, сообщает «Тасс».

В случае выявления факта, что ребенок в машине без сопровождения совершеннолетнего лица, водителю выпишут штраф за нарушения правил стоянки.

Стоит отметить, что перевозка детей на переднем сиденье может осуществляться только с использованием детского кресла, которое в свою очередь должно соответствовать весу и росту ребёнка. Также в ГИБДД добавили, что перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла запрещено и карается штрафом в 3 тыс. рублей.

"Вместе с тем из соображений безопасности Госавтоинспекция все же рекомендует перевозить детей в детском автокресле даже после достижения ими семилетнего возраста. Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование недетского автокресла, а штатных ремней безопасности", - отметили в Госавтоинспекции.