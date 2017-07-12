450 миллионов вбухают в строительство новой дороги в столице Югры

В Ханты–Мансийске завершены подготовительные работы к строительству дороги по улице Дзержинского от центра города до объездной трассы, на которую потратят 443 млн рублей. В эту сумму включены как строительство дороги, так и перенос сетей тепло-, водоснабжения, линий связи. Кроме того, в стоимость входят работы по благоустройству - пешеходные дорожки, современное освещение, озеленение придорожной зоны.

В зону прокладки дороги попали жилой дом и здание «Станции юных техников». Учитывая, тот факт, что здания находились в состоянии непригодном для дальнейшей эксплуатации, было принято решение об их сносе. Собственники дома предпочли получить денежную компенсацию, станция юных техников временно размещается в межшкольном комбинате.

«Подрядчиком по строительству дороги является муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие Ханты-Мансийска, которое на сегодняшний день выполняет работы согласно графика. В соответствии с требованиями муниципального контракта строительство объекта должно завершится до 30 ноября 2018 года», - отметил начальник управления капитального строительства югорской столицы Константин Шильников