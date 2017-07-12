В Сургуте экспресс-тестирование на ВИЧ прошли около 200 человек

Сургутский филиал "Центр СПИД" в День семьи выступил инициатором нескольких мероприятий, приуроченных к празднику. В частности, с 5 по 11 июля специалистами были организованы мобильные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ на рабочих местах подразделений ОАО «Сургутнефтегаз»: ПУ «СургутАСУнефть», НГДУ «Талаканнефть», НГДУ «Сургутнефть», ПТФ «Сургутнефтетранссервис». В общей сложности обследование прошли около 200 человек.

Помимо этого в четверг, 6 июля, педагоги-психологи отдела профилактики сургутского филиала Центра СПИД развернули на территории городского аэропорта информационную точку «День семьи, любви и верности», в которой освещались вопросы сохранения репродуктивного здоровья и семейных ценностей, профилактики ВИЧ/СПИД и вирусных гепатитов.

Для слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД РФ по Сургуту и району в поселке Звездный с лекцией по предотвращению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов выступила заведующий отделом профилактики Сургутского филиала. Слушатели узнали, что ВИЧ - отрицательный результат теста означает, что человек соблюдал простые правила безопасности, и в будущем должен продолжать это делать. Однако следует не забывать проходить тест снова, если была вероятность рискового поведения. ВИЧ - положительный результат дает право больному на обследование и лечение, которое предлагает Сургутский филиал Центра СПИД. Лечение ВИЧ – это высокоэффективная антиретровирусная терапия, которая способствует улучшению качества и продолжительности жизни ВИЧ-инфицированного. Тема занятия вызвала повышенный интерес аудитории. Некоторые пожелали получить более подробную индивидуальную консультацию и узнать свой ВИЧ-статус, чтобы быть уверенным в себе, в своем сексуальном партнере, знать о своем здоровье и планировать своё будущее. Участников мероприятия обеспечили информационными видеоматериалами и полиграфической продукцией по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, инфекций, передающихся половым путем, профилактике употребления психоактивных веществ.



Справка: На 1 июня 2017 г. среди жителей Сургута и Сургутского района официально зарегистрирован 6891 случай инфицирования вирусом иммунодефицита человека (из них мужчины – 4514 чел. (65,5%), женщины – 2377 чел. (34,5%). Основной процент ВИЧ-инфицированных приходится на возраст от 20 до 39 лет – 5308 чел. (77,0 %).