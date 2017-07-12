В Сургуте экспресс-тестирование на ВИЧ прошли около 200 человек

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Сургутский филиал "Центр СПИД" в День семьи выступил инициатором нескольких мероприятий, приуроченных к празднику. В частности, с 5 по 11 июля специалистами были организованы мобильные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ на рабочих местах подразделений ОАО «Сургутнефтегаз»: ПУ «СургутАСУнефть», НГДУ «Талаканнефть», НГДУ «Сургутнефть», ПТФ «Сургутнефтетранссервис». В общей сложности обследование прошли около 200 человек.
Помимо этого в четверг, 6 июля, педагоги-психологи отдела профилактики сургутского филиала Центра СПИД развернули на территории городского аэропорта информационную точку «День семьи, любви и верности», в которой освещались вопросы сохранения репродуктивного здоровья и семейных ценностей, профилактики ВИЧ/СПИД и вирусных гепатитов.
Для слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД РФ по Сургуту и району в поселке Звездный с лекцией по предотвращению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов выступила заведующий отделом профилактики
Сургутского филиала. Слушатели узнали, что ВИЧ - отрицательный результат
теста означает, что человек соблюдал простые правила безопасности, и в
будущем должен продолжать это делать. Однако следует не забывать проходить
тест снова, если была вероятность рискового поведения. ВИЧ -
положительный результат дает право больному на обследование и
лечение, которое предлагает Сургутский филиал Центра СПИД. Лечение ВИЧ –
это высокоэффективная антиретровирусная терапия, которая способствует улучшению
качества и продолжительности жизни
ВИЧ-инфицированного.
Тема занятия вызвала повышенный интерес аудитории. Некоторые пожелали получить более подробную
индивидуальную консультацию и узнать свой ВИЧ-статус, чтобы быть уверенным в
себе, в своем сексуальном партнере, знать о своем здоровье и планировать своё
будущее.
Участников мероприятия обеспечили информационными видеоматериалами и
полиграфической продукцией по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов,
инфекций, передающихся половым путем, профилактике употребления психоактивных
веществ.
Справка: На 1 июня 2017 г. среди жителей Сургута и Сургутского района официально зарегистрирован 6891 случай инфицирования вирусом иммунодефицита человека (из них мужчины – 4514 чел. (65,5%), женщины – 2377 чел. (34,5%). Основной процент ВИЧ-инфицированных приходится на возраст от 20 до 39 лет – 5308 чел. (77,0 %).
В Сургуте экспресс-тестирование на ВИЧ прошли около 200 человек
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