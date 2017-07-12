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​Роснедра проведут аукцион на крупное месторождение в Югре с запасом нефти свыше 100 млн тонн. Претендует Роснефть

Роснедра проведут аукцион на Эргинское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе. Стоит отметить, что это последний крупный, не распределённый участок федерального значения, за который будут конкурировать четыре компании, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что Эргинское месторождение имеет запасы нефти свыше 100 млн тонн и являются частью Приобского месторождения. Компании, участвующие в аукционе "Роснефть" и "Газпром нефть" о своем интересе к данному месторождению говорят уже не один год.

Аукцион должен был пройти ещё в 2016 году, но торги отложили. В 2017 году аукцион снова стартовал повысив платёж до 7,4 млрд рублей. Главным условием для участия является быстрый ввод месторождения в эксплуатацию и переработка всей добытой нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах.


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Сегодня в 13:08, просмотров: 106, комментариев: 0


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