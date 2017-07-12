|В нижневартовской больнице прошла совместная акция городских медиков по
профилактике табакокурения – акция «Стань свободным от вредных привычек».
Отличительной чертой мероприятия являлся высокий профессионализм сотрудников отделения профилактики городской поликлиники, которые учитывали индивидуальные особенности участников и доводили информацию о профилактике и лечении табачной зависимости в максимально доступной и понятной форме, применяли методы группового и индивидуального консультирования.
Корректная и внимательная работа клинического психолога Лилии Кильмухаметовой, медицинской сестры Клары Губайдуллиной позволили провести акцию на высоком уровне, сделать ее информативной и полезной, ознакомить медицинский персонал городской больницы с методиками профилактический работы.
Следующая акциия «Стань свободным от вредных привычек» пройдет на базе гинекологического корпуса пятого октября этого года.
Медики Нижневартовска воюют с табакокурением
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