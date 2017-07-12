Медики Нижневартовска воюют с табакокурением

В нижневартовской больнице прошла совместная акция городских медиков по профилактике табакокурения – акция «Стань свободным от вредных привычек».



Отличительной чертой мероприятия являлся высокий профессионализм сотрудников отделения профилактики городской поликлиники, которые учитывали индивидуальные особенности участников и доводили информацию о профилактике и лечении табачной зависимости в максимально доступной и понятной форме, применяли методы группового и индивидуального консультирования.



Корректная и внимательная работа клинического психолога Лилии Кильмухаметовой, медицинской сестры Клары Губайдуллиной позволили провести акцию на высоком уровне, сделать ее информативной и полезной, ознакомить медицинский персонал городской больницы с методиками профилактический работы.



Следующая акциия «Стань свободным от вредных привычек» пройдет на базе гинекологического корпуса пятого октября этого года.