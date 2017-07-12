За окружным фондом капремонта усилят общественный контроль

При Югорском фонде капремонта будет создан общественный совет, который усилит контроль за его деятельностью. С его помощью планируется усовершенствовать учет мнения населения, наладить обратную связь фонда с гражданами и организациями, проводить просветительскую работу по вопросам программы капремонта.

От участников совета ждут предложений по организации работы фонда, они смогут контролировать его отчетность, создавать рабочие группы по принятию каких-либо решений, а также взаимодействовать с другими подобными структурами, созданными при органах исполнительной власти и местного самоуправления.

Заседания совета будут проходить не реже одного раза в год. Результаты его деятельности планируется публиковать на официальном сайте фонда. В состав совета вошли представители общественности, некоммерческих организаций и Думы автономного округа.