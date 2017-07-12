Югорчане в День семьи получили сертификаты на материнский капитал

В городах Югры состоялись торжественные вручения сертификатов на материнский капитал, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности.

Как отмечает управляющий отделения Пенсионного фонда по Югре Татьяна Зайцева, улучшение жилищных условий - самый популярный способ использования капитала в нашем регионе. С начала действия программы свыше 55 тысяч семей потратили средства именно по этому направлению. На втором месте - образование ребёнка. На него предпочли потратить деньги около 9 тысяч семей.



"В прошлом году появилось ещё одно направление – реабилитация, адаптация и интеграция в общество инвалидов. У нас была одна такая заявка в Белоярском", - рассказала Татьяна Зайцева.



Напомним, что пенсионный фонд Российской Федерации выдает сертификат на материнский (семейный) капитал семьям, в которых после 1 января 2007 года появился второй, третий или последующий ребенок и принимает заявления на распоряжение средствами МСК. С начала действия программы сертификаты получили 114 тысяч югорских семей. Сегодня размер капитала составляет чуть более 450 тысяч рублей.