​Дональд Трамп-мл. назвал встречу с российским адвокатом «20-минутной тратой времени». А речь шла о компромате на Хилари Клинтон

«Эта встреча была буквально простой 20-минутной тратой времени», – заявил Дональд Трамп мл., о встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой, для получения компромата на соперницу его отца в президентской гонке, сообщает «РБК».

«Я бы даже не вспомнил [о них], если бы вы не напомнили и не стали копаться в этой чепухе», – сообщил о переговорах Трамп мл. По данным Fox News, это стало первым публичным заявлением Дональда Трампа-младшего, после публикации переписки с Робом Голдстоуном, который и организовал по информации телеканала встречу сына главы США с Весельницкой в июне 2016 года.

«У них, вы знаете, было, может быть, какое-то конкретное доказательство всех тех историй, о которых я слышал, — пояснил Трамп мл., по его словам, – он думал, что хотел услышать то, о чём говорил Голдстоун и что могла рассказать ему Весельницкая.».

«Но на самом деле [эта встреча] ни к чему не привела», — заметил сын президента США, при этом уточнил, что отцу он, ни чего не рассказал об этих переговорах.