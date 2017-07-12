​«Серый» фонд оплаты труда в России достиг 10 трлн рублей

В России так называемый «серый» фонд оплаты труда составил 10 трлн рублей. С них не были уплачены налоги вовсе, либо были уплачены не полностью, сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад Министерства финансов.

Процесс перехода из серой зоны в белую зону может оказаться болезненным в связи с повышенной нагрузкой прямых налогов на труд. «В этом контексте целесообразно рассмотреть возможность создания дополнительного экономического стимула для обеления - путем изменения структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышением ставок косвенных налогов», - из материалов МинФина.

Напомним, что только налог на доходы физлиц в России составляет 13 процентов, а так называемые налоги на фонд оплаты труда (отчисления в пенсионный фонд и в фонд социального страхования) – примерно 30-32 процента в зависимости от отдельных условий. Таким образом за каждый «белый» рубль зарплаты работодатель отчисляет государству почти 50 копеек.