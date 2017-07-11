Поисковый отряд Сургутского района участвует в «Западном фронте»

Поисковики Сургутского района из отряда «Пламя» участвуют в масштабной межрегиональной поисковой экспедиции «Западный фронт - 4», проходящей с 1 июля в Калужской области. В общей сложности в событии задействованы более 230 поисковиков из 17 регионов России. В этом году участники продолжают работы, начатые в 2014-2016 годах в рамках международного военно-исторического лагеря «Западный фронт» и экспедиций «Западный фронт-2» и «Западный фронт-3». За то время, что поисковики находятся в Калужской области, уже удалось обнаружить останки 64 советских солдат и три солдатских медальона.