Правительство даст скидку на покупку автомобиля в кредит. Но не всем

Тем, кто приобретает машину впервые или имеет двух или более несовершеннолетних детей, будет предоставляться скидка в размере 10% от стоимости автомобиля, сообщают «Ведомости». Эти изменения правительство внесло в программу льготного автокредитования, которая предусматривает субсидирование банкам ставки по кредиту, в результате заемщики смогут приобрести автомобили в кредит в среднем под 8–10%.

Правительство рассчитывает, что с такой скидкой будет продано не менее 58 350 автомобилей в кредит по льготной ставке. Минпромторг получит на эти цели 3,75 млрд руб. из резервного фонда правительства. Это уже не первое изменения программы льготного автокредитования - в мае премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о ее продлении на 2017 год. Кроме того, была увеличена предельная стоимость автомобилей, на которые распространяется программа: на 300 000 руб. до 1,45 млн руб. Размер финансирования программы – 10 млрд руб.