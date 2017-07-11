Сделано в Сургуте. Город будет защищать свою продукцию с помощью нового бренда

В сургутской администрации разрабатывают проект логотипа «Сделано в Сургуте» для брендирования местных товаров. Об этом на своей странице в «Вконтакте» сообщил глава города Вадим Шувалов.

На выбор чиновники представили четыре варианта товарных знака, из которых специальная комиссия, состоящая из местных производителей, должна выбрать тот, что будет размещаться на всей сургутской продукции. На данный момент предприниматели склоняются к третьему логотипу. Администрация собирается даже запатентовать итоговый вариант.

«Нашу местную продукцию просят в качестве гостинцев. Поэтому качество у нас на высоком уровне. А чтобы сургутские товары были известны, были защищены от подделок и стали гордостью города, прорабатываем идею бренда «Сделано в Сургуте», - объяснил смысл затеи Вадим Шувалов.

Презентация логотипа должна состояться в сентябре, когда администрация планирует провести выставку-ярмарку сургутских товаров.