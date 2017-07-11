СМИ: ФСИН не собирается отправлять Навального в тюрьму

Информация о просьбе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменить Алексею Навальному условный срок на реальный не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Виктор Васильев сообщил, что заявление об отмене условного срока поступило и зарегистрировано, но решение по нему пока не принято. При этом непонятно, о каком деле идет речь, у Навального их два - «Ив Роше» и «Кировлес», и наказание по ним истекает летом 2018 года.

Согласно законодательству, условный срок может быть заменен на реальный, если осужденный дважды нарушал общественный порядок, а у оппозиционера два административных наказания: в марте — за неповиновение полицейским, в июне — за организацию несогласованной акции на Тверской улице.