Немецкие компании заинтересованы в создании горнорудного кластера в Югре

В ходе работы Международной промышленной выставки «Иннопром-2017» губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с представителями немецких компаний Российско-Германской внешнеторговой палаты.

Участники встречи согласились с тезисом о необходимости открытых рынков, который высказала федеральный канцлер Ангела Меркель во время гамбургского саммита G20.

«Мы разделяем эту позицию, - сказала Наталья Комарова. - Открыты для полноформатного сотрудничества с немецким бизнесом. Для этого у нас есть успешный опыт партнерства, взаимные коммерческие интересы, хорошая история контактов»

На практике это выражается в привлечении иностранных партнеров в несколько секторов окружной экономики, в первую очередь – деревообработка и создание горнорудного кластера. У немецких компаний уже есть опыт сотрудничества с Югорским лесопромышленным холдингом и поставок промышленного оборудования на различные предприятия округа.

«Для нас очень важно и интересно привлечение инвестиций в наш деревообрабатывающий кластер. Пока эту сферу у нас традиционно наполняет бюджетное инвестирование. Наши возможности и предложения в этом направлении интересны инвесторам. Кроме того, Германия — одна из первых стран в мире, профессионально и научно подходящих к развитию горного дела. Соответственно, наш новый горнорудный кластер в Березовском районе также может быть интересен германским партнерам», - отметила Наталья Комарова по итогам переговоров.