СМИ сообщили о подтверждении ИГ гибели своего лидера. Но это не точно

Боевики «Исламского государства», запрещенной в России организации, подтвердили гибель своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, сообщает ТАСС. Никаких подробностей смерти главного террориста не сообщается, но по информации источников в ближайшее время будет объявлено имя его преемника.

Ни Пентагон, ни российское Минобороны пока не располагают информацией о гибели главы ИГ и не готовы ее подтвердить. Ранее сообщения о смерти аль-Багдади появлялись неоднократно. 22 июня о гибели лидера боевиков сообщил МИД России. Ранее о его уничтожении говорилось в июне и декабре 2016-го, в апреле 2015-го (отмечалось, что он получил тяжелое ранение и скончался в больнице), а также в ноябре 2014-го. В январе 2017 года сообщалось о том, что аль-Багдади ранен при авиаударе и находится в критическом состоянии. В октябре 2016-го появилась информация о том, что лидер ИГ отравлен.