​Нижневартовец Андрей Ольховский получил на федеральном форуме 100 тысяч рублей на урбанистику

Югорчанин Андрей Ольховский – автор проекта «Социальный дизайн», – победил на смене «Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты» форума «Таврида» — 2017 и получил грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта. Суть его проста: привлечь молодежь к искусству и созданию оригинальной среды.

«Мы ищем талантливых и идейных ребят в округе и даем им возможность реализоваться, сделать молодежное место, буквально, своими руками», – говорит Андрей в интервью корреспонденту siapress.ru. Ближайшие его планы таковы:с сентября на базе молодежного центра будут проходить информационные лекции и мастер-классы с участниками, в феврале 2018 года будет запущен конкурс проектов среди ребят Нижневартовского района, по итогам которого победители, смогут реализовать свой проект в родном населенном пункте. А Андрей и его команда как специалисты будут курировать процесс и помогать в реализации задумок участников.

Также Андрей отметил, что идея, ставшая основой проекта, появилась еще в 2013 году. Его мотивы просты и благородны: привлечь внимание молодежи к истории и традициям Югры и поселков, где они живут, развить творческий потенциал югорчан и помочь им познакомиться с профессиями художника, дизайнера, архитектора, урбаниста.

На форуме «Таврида» проектом заинтересовались: и комиссия, и участники идею посчитали свежей и перспективной. Грант, который получил Андрей, покроет частичную реализацию годового этапа, но останавливаться молодой человек не собирается: «Мы будем искать источники, единомышленников и делать округ красочным».

Напомним, «Таврида на Бакальской косе» – этоВсероссийский молодежный образовательный форум. Программа каждой смены (всего их шесть) формируется при участии профильных партнеров. Такой подход дает возможность для развития творческого потенциала молодежи.