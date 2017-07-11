Навальному снова светит тюрьма. ФСИН попросила суд заменить его условные пять лет тюрьмы на реальные

Политик Алексей Навальный может отправиться в тюрьму уже надолго, сообщает «Эхо Москвы». Федеральная служба исполнения наказаний попросила Симоновский суд заменить текущий условный срок оппозиционера на реальный. Напомним, что по делу «Кировлеса» Алексей Навальный осужден на пять лет условно, но с тех пор он уже не единожды оказывался в спецприемнике из-за организованных им митингов. Последний раз он был осужден на административный арест 12 июня и провел в изоляторе 25 суток, выйдя на свободу 6 июля.

Напомним, что именно этот условный срок, который сейчас может превратиться в реальный, пока считается главным формальным препятствием для выдвижения Навального в качестве кандидата в президента России, хотя сам он считает, что это ограничение для него незаконно, так как дело Кировлеса было признано политическим в рамках ЕСПЧ.